В результате ДТП пострадал водитель, ему оказана медицинская помощь / Фото: vk.com/incident22

Грузовик с маркировкой "Мария-Ра" на кузове съехал с дороги в Барнауле и врезался в рекламную конструкцию.

Инцидент произошел около 15:00 19 марта на развязке нового моста через Обь.

Как сообщили в городской ГИБДД, мужчина 1988 года рождения, управляя грузовым автомобилем "Мерседес", допустил наезд на металлическое ограждение с последующим съездом с дороги.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель данного транспортного средства получил телесные повреждения. Ему оказана медицинская помощь в Городской больнице № 1", – добавляют в Госавтоинспекции.

По данному факту проводится проверка.