Законопроект, включающий в себя возвращение к сезонному переводу времени, внесен в нижнюю палату парламента, сообщает РИА "Новости".
Автором инициативы выступил Андрей Барышев ("Единая Россия"). Он предлагает в последнее воскресенье марта переводить стрелки часов на час вперед, а в последнее воскресенье октября – на час назад.
По оценке разработчиков, документ призван защитить права россиян на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия физической культурой и спортом.
В частности, в качестве аргумента в пользу принятия закона о переводе времени приводится увеличение эффективности использования светлого времени суток на 200 часов, которое население могло бы потратить с пользой для здоровья, например, устроить прогулку.
В то же время отмечается, что сейчас во многих регионах страны на протяжении большей части года наблюдается ситуация, когда "рассвет наступает в 2-4 часа ночи", то есть во время, когда большинство людей еще спят, закат же – наоборот, слишком рано.
Комментарии
А работать не пробовала ЕР ??? Задолбали всех своими тупыми инициативами !!!
показатель работы законотворцев, законотворческое рукоблудие
Про закат член ЕР прав-38 лет это рано!
Больше заняться нечем, ну все уже передумали.Стыдно то будет когда нибудь или нет.
Ну не надоело народ смешить,плакать уже хочется от думы.
Димаса за лоха держат
хватит.. остановитесь..
Маразм крепчает.
19.03.2019 16:29
гость
А работать не пробовала ЕР ??? Задолбали всех своими тупыми инициативами !!!
Эта шайка (ОПГ), работать не пробовала и работать не собирается,все решения единолично принимает Всемогущий и Всезнающий кремлёвский Сиделец (ВВП), а они изображают кипучую деятельность в в виде идиотских инициатив
Автором инициативы выступил Андрей Барышев ("Единая Россия".
а с властелином времени данная инициатива согласована...
В частности, в качестве аргумента в пользу принятия закона о переводе времени приводится увеличение эффективности использования светлого времени суток на 200 часов,
энергетики в лице рао еэс будут против )))
нельзя ведь ругать правительство и депутатов.
надо писать, что "молодцы депутаты от ЕР, заботятся о народе, стрелки часов двигают туда-сюда"
Обратите внимание на работу госдумы, то они что то вводят, потом то же отменяют, потом снова вводят и снова отменяют! И все то они в трудах, все в заботах бедные.., попередохнуть не могут, ой извините - передохнуть некогда!
"...стрелки часов двигают туда-сюда", причем в ручную!
19.03.2019 16:56
- гость -
так ведь молодцы же, все в заботах о народе
Виновата порочная система измерения эффективности работы в ГосДуме.
Там, если депутат не внес никакого законопроекта, считается что он не работает.
Поэтому все сидят и высасывают из пальца, лишь бы что-то предложить. Иначе это повод лишить депутатства.
Вот и создают видимость работы. Где-то собирается статистика "предложил 3 законопроекта". А то что это бредятина, ну так "пианист играет как может"
Осталось полицию в милицию переименовать
Ну что вы, милиция народ защищала, а полиция власть от народа. Тут все принципиально.
Весеннее обострение!