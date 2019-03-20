Елена Карлова – консультант по духовному и личностному росту, мастер позитивного мышления, создатель персональных мандал в традиционной технике золочения.

Благодаря годам духовных практик и медитациям Елена смогла изменить свою жизнь: раскрыть в себе талант и обрести семейное счастье. Уже во многих городах России Елена проводит весьма успешные тренинги, семинары и встречи для женщин.

Соединяя завораживающую эстетику геометрических форм, символизм, смелые сочетания фактуры и цвета Елена создает картины принципиально нового формата для современного искусства. Каждая работа Елены таит в себе энергию, сакральный смысл как персональный ключ к ответам, разрешению жизненных ситуаций, духовному возрождению и гармонии. Также она автор коллекции "счастливой" женской одежды и аксессуаров по мотивам собственных картин.

На протяжении нескольких лет Елена Карлова является попечителем благотворительного фонда "Облака".

Елена – автор уникального женского клуба для подопечных женщин "Облаков", который работает с июня 2017 года. На протяжении двух лет она проводит тренинги, которые помогают женщинам, обращающимся в фонд за помощью, изменить свою жизнь и подняться из бедности. Сбалансировать работу, семью, детей и личное счастье – именно на эти задачи направлены тренинги Елены Карловой.

Также благодаря Елене в 2017 году была создана детская комната для подопечных детей фонда, которая на протяжении полутора лет радовала детей и создавала счастье в их непростом мире.

Благотворительные семинары и тренинги Елена проводит для фонда "Облака" с 2018 года. Все вырученные средства направляет на помощь программам благотворительной организации.

Елена – сторонник практики раскрытия женской энергетики, которая помогает представительницам прекрасного пола оставаться сильными, но в тоже время создавать счастливые семьи с надежными и сильными мужчинами.

Для участниц семинара Елена подготовила действенные женские практики, которые изменят направление жизни раз и навсегда.

Елена привезет настоящую энергокартину, рядом с которой участницы будут выполнять женские практики, а профессиональный фотограф сделает прекрасные снимки. Участников ждут подарки, как от Елены, так и от фонда "Облака".

Тренинг "Как полюбить себя" пройдет 30 марта 2019 года в 12:00 по адресу: пр. Ленина, 73, эвент-холл "Пион". Продолжительность – 3 часа.

Стоимость участия в семинаре Елены Карловой – 1 000 рублей. Тренинг благотворительный: все средства, собранные с продажи билетов, будут переданы на программы фонда "Облака".

Запись в WatsApp: 8 960 961 24 42.

Дизайнер, художник, женский психолог и красивая счастливая женщина Елена Карлова поменяет вашу жизнь при личной встрече с ней. Используйте уникальную возможность стать участником тренинга и проработать в себе все комплексы и блоки на личное счастье, изобилие и радость.

Увидеть работы Елены Карловой вы можете на ее персональном сайте, а также на страницах в социальных сетях: "ВКонтакте", Instagram.

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: (3852) 590-180

Официальный сайт