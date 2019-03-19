Таганский суд Москвы не удовлетворил требование рэпера Дмитрия Кузнецова (известен под псевдонимом Хаски) разблокировать на территории РФ его клип на песню "Иуда" в YouTube и других интернет-ресурсах, сообщают "Известия".

Решение аргументировано тем, что в клипе указан способ ухода от уголовной ответственности за распространение наркотиков.

Сторона истца на это ответила, что со схожей формулировкой можно запретить множество фильмов, в том числе и шедевров советского кинематографа.

Например, в "Бриллиантовой руке" показывают как действуют контрабандисты, привел пример представитель Хаски.

Стоит отметить, что это не единственный клип рэп-исполнитель, подвергнувшийся цензуре. Также на территории России запрещены его ролики "Пироман 17", "Пуля-дура" и "Поэма о Родине". В них усмотрели пробуждение у несовершеннолетних интереса к суициду, курению и матерщине.

Напомним, дискуссии вокруг рэп-культуры в РФ обострились на фоне скандалов вокруг срыва выступлений ряда рэперов в 2018 году. В частности, были сорваны концерты рэперов Хаски и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона". Российские рэп-исполнители Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) даже дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.