Сертификат на материнский капитал в 2018 году получили 10,5 тысячи алтайских семей. Всего за время действия программы было выдано 161,6 тысячи сертификатов. Об этом сообщили на годовом совещании регионального отделения Пенсионного фонда России во вторник, 19 марта.

Распорядились полностью средствами маткапитала в прошлом году 13,2 тысячи семей. На решение жилищного вопроса в 2018 году за счет маткапитала было направлено 5,2 млрд рублей (из общей суммы расходов 5,3 млрд рублей). Большая часть средств идет на покупку жилья.

Кроме того, в алтайский ПФР в прошлом году поступило 14,3 тысячи новых заявлений по распоряжению средствами материнского капитала. Из них 12,3 тысячи (86,6 %) на улучшение жилищных условий. На оплату обучения детей и сопутствующих услуг в школьных и дошкольных учреждениях, ссузах и вузах семьи подали порядка 1,3 тысячи заявлений, добавили в пенсионном ведомстве. Всего восемь заявлений подали на формирование пенсионных накоплений для мамы и одно заявление на социальную адаптацию детей-инвалидов.

"21,7 тысячи алтайских семей по состоянию на 31 декабря 2018 года в полном объеме сохранили материнский капитал, для того чтобы воспользоваться его средствами в будущем", – добавили в Пенсионном фонде.

В 2018 году размер материнского капитала составил 453 тысячи 26 рублей. Напомним, программа материнского капитала продлена до конца 2021 года. Семья получит выплату, если до этого времени в ней появится второй или любой последующий ребенок.