Среда, 20 Март, 08:33

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 64,32
€ 73
Обь
-12см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

Сертификат на маткапитал в 2018 году получили 10,5 тысячи алтайских семей

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Большая часть средств пошла на улучшение жилищных условий
Фото: podmoskovnaya-usadba.ru

Фото: podmoskovnaya-usadba.ru

Сертификат на материнский капитал в 2018 году получили 10,5 тысячи алтайских семей. Всего за время действия программы было выдано 161,6 тысячи сертификатов. Об этом сообщили на годовом совещании регионального отделения Пенсионного фонда России во вторник, 19 марта.

Распорядились полностью средствами маткапитала в прошлом году 13,2 тысячи семей. На решение жилищного вопроса в 2018 году за счет маткапитала было направлено 5,2 млрд рублей (из общей суммы расходов 5,3 млрд рублей). Большая часть средств идет на покупку жилья.

Кроме того, в алтайский ПФР в прошлом году поступило 14,3 тысячи новых заявлений по распоряжению средствами материнского капитала. Из них 12,3 тысячи (86,6 %) на улучшение жилищных условий. На оплату обучения детей и сопутствующих услуг в школьных и дошкольных учреждениях, ссузах и вузах семьи подали порядка 1,3 тысячи заявлений, добавили в пенсионном ведомстве. Всего восемь заявлений подали на формирование пенсионных накоплений для мамы и одно заявление на социальную адаптацию детей-инвалидов.

"21,7 тысячи алтайских семей по состоянию на 31 декабря 2018 года в полном объеме сохранили материнский капитал, для того чтобы воспользоваться его средствами в будущем", – добавили в Пенсионном фонде.

В 2018 году размер материнского капитала составил 453 тысячи 26 рублей. Напомним, программа материнского капитала продлена до конца 2021 года. Семья получит выплату, если до этого времени в ней появится второй или любой последующий ребенок.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
08:28
Пушков рассказал, что будет если Бразилия вступит в НАТО 0
08:18
Помощь извне: есть ситуации, с которыми лучше не оставаться один на один 0
08:03
Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней 0
07:50
Праздник в режиме нон-стоп: в Барнауле открылся новый караоке-клуб 0
07:35
"Главное – затащить!": чем опасны скидки и низкие цены на имплантацию зубов 0
07:22
Сертификат на маткапитал в 2018 году получили 10,5 тысячи алтайских семей 0
07:19
Как полюбить себя: в Барнауле пройдет семинар для женщин от известной художницы 0
07:03
Первый блин – комам: что такое Комоедица и чем она отличается от Масленицы 0
06:48
Врио ректора АлтГУ объяснил, как иностранные студенты развивают экономику края 0
06:32
День весеннего равноденствия – 2019: когда будет и что нельзя делать 1
06:23
Сколько пенсионеров в Алтайском крае смогли получить сельскую доплату к пенсии 0
06:14
Воздух в Алтайском крае 20 марта прогреется до +5 градусов 0
06:01
Где установят камеры фото- и видеофиксации в Алтайском крае в 2019 году 0
05:51
Казахи массово скупают доллары после отставки Назарбаева 0
04:39
Стали известны подробности "пожара" на самолете в Тегеране 1
03:16
Москва выпала из ТОП-100 самых дорогих городов мира 0
02:56
Путин назвал самый лучший в мире военный самолет 2
01:58
Госдума рассмотрит вопрос усыновления детей ВИЧ-инфицированными 0
00:59
Нурсултан Назарбаев представил своего преемника 3
23:58
Названы самые популярные подержанные авто в городах-миллионниках 0
23:33
Стало известно о второй губернаторской отставке за день 2
23:07
Наталия Орейро: Я чувствую себя почти русской 0
22:47
Губернатор Челябинской области объявил об отставке 0
22:24
Назарбаев говорил с Путиным перед объявлением отставки 0
22:06
Поклонникам "Игры престолов" предлагают найти и забрать трон 0
21:43
Экс-президент Киргизии назвал отставку Назарбаева ожидаемой 0
21:21
Ипотечные каникулы могут распространить на действующие договоры 0
21:07
Президент Казахстана Назарбаев объявил об отставке 3
20:41
Суд вынес решение по иску на Reebok за "феминистскую" рекламу 0
20:23
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат 1
20:11
Ларейкин объяснился перед алтайской "Единой Россией" и заводчанами в Бийске 0
19:46
20 марта военные перекроют трассу в Алтайском крае 0
19:28
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих 2
19:08
Коротко о главном: прибавки к пенсии, паводок и временное отключение воды
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 марта
18:48
В Кремле рассказали, какого президента Украины хотели бы видеть 0
18:27
Два барнаульца душили удавкой, а потом переехали таксиста 1
18:02
Уроженец Камня-на-Оби возглавил 29-ю армию в Забайкалье 0
17:52
Следком: житель Алтая избил односельчанина молотком и хотел отравить его газом 0
17:38
Барнаульский конькобежец стал чемпионом России в спринтерском многоборье 1
17:21
Суд отказался снимать запрет на клип "Иуда" рэпера Хаски 2
17:04
Госдума приняла проект об индексации пенсий с поправкой 4
16:45
Госдума вновь рассмотрит перевод стрелок часов 25
16:29
Бизнес выступил против включения "неналогов" в Налоговый кодекс 0
16:08
Грузовик "Мария-Ра" вылетел с дороги в Барнауле и протаранил рекламный щит 0
16:01
Слушатели Президентской программы познакомились с созданием алтайских напитков 0
15:56
Сотни населенных пунктов под угрозой: Алтай и регионы-соседи готовятся к паводку 0
15:38
Фармацевт из Бийска перевела псевдодиректору почти 17 тысяч рублей 2
15:37
Перешел дорогу, нарушил, в тюрьму? 14
15:22
Опрос: за Зеленского готовы проголосовать треть украинцев 1
15:13
Около 70 тысяч пенсионеров Алтайского края получат прибавку к пенсии с 1 апреля 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.