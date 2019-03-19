Житель Целиннного района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство односельчанина, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Согласно данным следствия, в конце декабря 2018 года в одном из сел между двумя местными жителями произошел конфликт, в ходе которого односельчанин высказал в адрес обвиняемого претензии по поводу умышленного прокола колес на его автомобиле.

"Движимый чувством мести из-за неправомерных обвинений, мужчина пришел в дом обидчика и нанес ему не менее 10 ударов молотком по голове, от которых потерпевший потерял сознание", — добавляют в СКР.

Далее, обвиняемый, как отмечают правоохранители, открыл газовые конфорки и газовый баллон, тем самым обеспечив подачу сжиженного газа в помещение с целью причинения смерти односельчанину путем отравления. После этого он скрылся.

Довести задуманное до конца ему не удалось из-за своевременно оказанной помощи медицинскими работниками, которых вызвала соседка.

Своей вины злоумышленник не признал, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.