Уроженец Камня-на-Оби назначен на должность руководителя 29 общевойсковой армией ВВО, сообщают "Каменские известия".

Генерал-майор Роман Бердников возглавил войска, расположенные на территории Забайкальского края. До этого он трудился начальником штаба второй армии в Самаре.

Новому командующему 44 года. Окончил Киевское суворовское училище, в которое поступил под влиянием деда, служившего летчиком.

Затем Бердников прошел Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РФ.

Службу начал в 1995 году в Новосибирске, где дослужился до начальника штаба мотострелкового полка.

После окончания Военной академии Генштаба занимал руководящие посты в вооруженных силах на территории Новосибирской области, Приморья и Самарской области.