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Сразу несколько новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД установят в Алтайском крае в 2019 году. Так, два комплекса появятся в Барнауле.

Камеры появятся на пересечении с улицей Гоголя. Также планируется отремонтировать два участка проспекта Ленина – от ул. Северо-Западной до пл. Октября и от ул. Димитрова до пл. Баварина. Второй комплекс будет установлен на пересечении улицы Аванесова и переулка Кауфмана. Впрочем, список может быть неполным и добавиться дополнительными участками дорог при увеличении финансирования.

В Рубцовске камеры установят на перекрестке проспекта Ленина и переулка Гражданского. Три комплекса планируют установить на участках дорог в Бийске – на улице Митрофанова, 2б, улице Больничный Взвоз, 8, а также на улице Красноармейской с 67 по 81 дома.

Современные камеры видеофиксации способны фиксировать целый ряд нарушений: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, выезд на тротуар, нарушение требований дорожной разметки, не включенный ближний свет фар или дневные ходовые огни и т. д.

Ранее начальник УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев сообщил, что благодаря камерам фото- и видеофиксации количество нарушений, выявленных в регионе, за год выросло почти в 2 раза. Именно этот инструмент, по мнению руководителя ведомства, является одним из самых эффективных в борьбе с нарушениями ПДД.

Отметим, что по информации ГИБДД очагами концентрации ДТП по итогам 2018 года признаны 56 участков. В их числе перекрестки Георгия Исакова – 2-я Северо-Западная, Георгия Исакова – Покровская, проспект Ленина – Партизанская, а также пешеходный переход на улице Юрина в районе дома №225. Всего по итогам 2018 года доля наездов на пешеходов из числа всех аварий составила 37%. Каждое второе ДТП с участием пешеходов произошло на переходах.