33 тысячи пенсионеров получают доплату к пенсии за жизнь на селе и работу в сфере АПК. Но желающих еще больше. Об этом журналистам рассказал глава алтайского отделения Пенсионного фонда Борис Трофимов во вторник, 19 марта.

На начало 2019 года около 30 тысяч сельских пенсионеров Алтайского края могли претендовать на федеральную доплату. Однако в ходе взаимодействия ПФР с региональными Минтрудом и Минсельхозом края удалось выявить основания на доплату еще для трех тысяч человек, рассказал Трофимов.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, средняя доплата к пенсии в размере 1333 рубля (25% от страховой части пенсии, которая с 1 января 2019 года установлена в 5334,2 рубля) с 2019 года полагается неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности и отработавшим в сельском хозяйстве (в разных видах растениеводства, животноводства, рыбоводства) более 30 лет.

Однако много и спорных случаев, когда человек на доплату рассчитывает, а оснований для нее оказывается недостаточно.

"Например, отработал человек в сельском хозяйстве 30 лет, жил в селе, а теперь переехал в город. Или по списку профессий много спорных моментов. Так, в перечне нет ветеринаров", – рассказал Борис Трофимов.

В первом случае речь о том, что для получения доплаты человек и сейчас должен жить в селе, даже если положенные 30 лет он уже "отпахал".

Во втором случае дело в постановлении правительства, где расписаны профессии и должности, отработав на которых можно получить выплату. Их более 500. Но при этом нет очень многих важных профессий, как ветеринар.