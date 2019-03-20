Эксперты ожидают роста цен на квартиры в новостройках в Барнауле весной 2019 года. Банки, в свою очередь, поднимают ставки по ипотеке.

Условия ипотеки стали менее выгодными. Средняя ставка по жилищному кредиту в России по состоянию на март выросла с 9,56% до 10,5-11%, и Барнаул не стал исключением. Более того, банки прогнозируют дальнейший рост ставок. Во-вторых, переход застройщиков на систему работы по эскроу-счетам посеял некоторое опасение в том, что именно покупатели квартир почувствуют на себе это нововведение больше всего, увидев рост цен. Эксперты в области недвижимости считают, что откладывать приобретение новой квартиры на вторую половину года не стоит.

В связи с этим вопрос поиска выгодных инструментов для покупки жилья актуален, как никогда.

Первый из них – ипотека. Ставки по жилищным кредитам хоть и выросли, но пока еще остаются на довольно низком уровне – около 10,2-10,5% в государственных банках.

Второй инструмент – специальные акции. Специалисты рекомендуют при покупке жилья поинтересоваться, что могут предложить сами застройщики. Например, набирает популярность опция trade-in, при которой часть стоимости новой квартиры можно покрыть за счет старого жилья.

Строительные компании Барнаула создают и другие программы. Так, застройщик "Мой дом" предлагает беспроцентную рассрочку на 1 год на квартиры в ЖК "Новый квартал". В продаже еще есть 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры в комплексе с закрытой дворовой территорией в центре Барнаула. Застройщик подчеркивает, что планировки квартир спроектированы по законам эргономики и оптимального использования жилого пространства. Также застройщик подчеркивает, что особенностью ЖК "Новый квартал" является в том числе звукоизоляция в квартирах на 360 градусов и теплые лоджии.

Эксперты заявляют: на рынке жилья в Барнауле сейчас ажиотаж, если подождать еще пару месяцев, то хороших квартир в удобных жилых комплексах в центре города попросту не останется. При этом новостройки остаются более выгодным вариантом, нежели "вторичка".