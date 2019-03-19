Двое жителей Барнаула предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство таксиста и ряд других преступлений, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

В июне прошлого года двое ранее судимых жителей краевой столицы 24 и 26 лет решили напасть на водителя такси и убить его, чтобы завладеть автомобилем и другим имуществом.

Зная, что в диспетчерских службах такси фиксируется вызов и номер телефона, в вечернее время они попросили случайного прохожего вызвать для них автомобиль такси, что он и сделал со своего телефона.

В период ожидания один из преступников вытащил шнурок из своего кроссовка и передал его соучастнику, сам намереваясь сесть на переднее пассажирское сиденье. Его напарник должен был сесть за спиной водителя и в нужный момент накинуть "удавку".

Когда злоумышленники сели в машину такси, они попросили водителя отвезти их в микрорайон Восточный, где, выбрав укромное, по их мнению, место, сидевший сзади водителя накинул ему шнурок на шею и стал душить, а другой – удерживать его руки.

После этого таксист потерял сознание, а злоумышленники подумали, что он мертв. Затем водителя выбросили из салона.

Пытаясь скрыться, обвиняемые заехали в канаву, из которой машину пришлось выталкивать. В этот момент злоумышленники увидели, что "убитый" водитель пытается встать.

В итоге один из обвиняемых сбил потерпевшего, но последний все равно сумел убежать. Затем таксист стал кричать о помощи, а преступники уехали на его автомобиле.

Кроме того, доказана причастность 26-летнего обвиняемых к совершению ряда имущественных преступлений. В частности, он забрал у жителя краевого центра золото и мобильный телефон, общей стоимостью более 32 тысяч рублей. А в пивном баре он украл телефон и деньги у посетителя.

Также совместно со вторым обвиняемым они избили мужчину, который пресек их попытку хищения алкоголя в продуктовом магазине и совершили серию краж из магазина "Новэкс".

Расследование уголовных дел завершено. В ближайшее время они предстанут перед судом.