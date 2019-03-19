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В Кремле рассказали, какого президента Украины хотели бы видеть

, ИА "Амител"
Песков описал, что ждут в Москве от президентских выборов
Дмитрий Песков рассказал журналистам, какого президента Украины хотели бы видеть в Кремле / Фото: mtdata.ru

Дмитрий Песков рассказал журналистам, какого президента Украины хотели бы видеть в Кремле / Фото: mtdata.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, какого президента Украины хотели бы видеть в Кремле, сообщает ТАСС.

Он не стал называть конкретные фамилии, но подчеркнул, что это должен быть человек мира, а не войны.

По словам Пескова, выстраивание отношений с Украиной будет осуществляться, если украинцы изберут человека, трезво оценивающего реальность и обладающего политической мудростью.

При этом пресс-секретарь намекнул, что этот лидер – явно не Порошенко: "можно сказать однозначно, что при нынешнем президенте Украины лучше быть не может".

Напомним, согласно последним соцопросам, значительно опережает других конкурентов на пост президента Украины шоумен Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 34% местных жителей.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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