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Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

, ИА "Амител"
Высвободившиеся средства пойдут на повышение зарплаты
В 2020 году количество сотрудников территориальных органов власти сократят на 5%, в 2021 – на 10% / Фото: pixabay.com

В 2020 году количество сотрудников территориальных органов власти сократят на 5%, в 2021 – на 10% / Фото: pixabay.com

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко озвучила планы ведомства по масштабному сокращению госслужащих для увеличения оплаты труда, сообщает РИА "Новости".

Она заявила, что в 2020 году количество сотрудников территориальных органов власти сократят на 5%, в 2021-м – на 10%. По ее словам, за эти же два года штат центрального аппарата уменьшится на 10%.

При этом фонд оплаты труда останется неизменным, что позволит направить высвободившиеся средства на повышение зарплаты.

"Без оптимизации такие решения никак не могут быть реализованы, на это требуется много денег", – констатировала Нестеренко.

Еще одной целью она назвала "перевернуть пирамиду" оклада и стимулирующей части заработка. Сейчас "плавающий" бонус превышает половину от общего объема выплат. В дальнейшем его планируется уменьшить до 40% в пользу оклада.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

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