Секретарь "Единой России" в Бийске, председатель местной гордумы Сергей Ларейкин выступил с заявлением по поводу информации о том, что на Бийском олеумном заводе якобы заставляют сотрудников вступать в партию. Он опубликовал на своей странице в социальной сети заявление, в котором объяснился перед партией и заводчанами.

На прошлой неделе в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что сотрудников бийского завода подталкивают вступить в "партию власти". Со ссылкой на публикации в социальных сетях, СМИ сообщили, что руководство Бийского олеумного завода решило привлечь своих сотрудников в партию, предлагая рабочим стать членами или сторонниками, а в случае отказа лишиться бонусов.

Отреагировав на информацию в СМИ, региональное отделение "Единой России" взяло ситуацию под контроль и потребовало разъяснений от директора предприятия по общим и социальным вопросам Сергея Ларейкина, который является секретарем Бийского городского местного отделения партии. Он подчеркнул, что вступление в партию ее сторонники осуществляется исключительно на принципе добровольности.

"Руководящими органами партии "Единая Россия" у меня было запрошено объяснение относительно собрания коллектива нашего предприятия – ФКП "БОЗ", получившего освещение в неожиданном ключе в средствах массовой информации. Сожалею о том, что некоторые члены коллектива, возможно, поняли меня неправильно. Хочу заверить всех заводчан, что несмотря на распространяемую информацию в отношении сотрудников исключено любое воздействие при принятии подобных решений, независимо моей партийной принадлежности и их политических взглядов, а уж тем более любые негативные последствия", – написал Ларейкин.

Он рассказал, что встречи с коллективом проводились вместе с председателем первичной профсоюзной организации завода Натальей Чубай. Главной темой встреч были организационные вопросы заводской профсоюзной организации.

"На сегодняшний день в ней (профсоюзной организации) состоят около 70% работников завода, а мерами поддержки пользуется большая часть коллектива. Именно поэтому вместе с Натальей Владимировной мы призывали рабочих вступать в профсоюзную организацию. В ходе беседы и обсуждения плюсов и минусов участия профсоюзе, речь заходила и о соответствующих взносах, предусмотренных в организации", – добавил Ларейкин. Он подчеркнул, что речь идет именно о профсоюзных взносах, а на партийных, указав, что "партийные взносы" – дело сугубо добровольное" и в обязательном порядке не взимаются.