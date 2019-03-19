Премьер-министр России Дмитрий Медведев на прошлой неделе подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетникам.

Документ с печатью аппарата правительства РФ размещен на официальном интернет-портале правовой информации сегодня, 19 марта.

Согласно его тексту, оплату труда работникам бюджетного сектора повысят на 4,3%. Первую зарплату с этой надбавкой россияне получат с 1 октября 2019 года.

Повышение коснется всех сотрудников госорганов, бюджетных, федеральных казенных и автономных учреждений, а также гражданского персонала воинских частей.