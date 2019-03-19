Кунцевский суд Москвы рассмотрел иск жителя столицы к ООО "Адидас" (владеет брендом Reebok) о возмещении морального вреда из-за вызвавшей резонанс рекламы Reebok в России, сообщает РБК.

Мужчина требовал от компании публичных извинений за оскорбившую его рекламу и 200 тысяч рублей компенсации.

Судья посчитал аргументы москвича несостоятельными и отказал ему в удовлетворении исковых требований.

Напомним, российский Reebok в феврале опубликовал в Instagram рекламу с участием создательницы издания Breaking Mad и телеграм-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой, вызвавшую активный, но очень неоднозначный отклик.

Многие комментаторы сочли слоганы феминистскими, а отдельные из них и вовсе унизительными.

Особенно "досталось" фразе "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо".

После потока негативных отзывов рекламу удалили, однако позднее вернули, но уже без самых резонансных снимков.

При этом представители компании заявили, что фразы на рисунках – это не рекламные слоганы, а лишь частное мнение героинь, которым дали возможность высказаться.