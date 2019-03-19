Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил с инициативой внести поправки в законопроект об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

По его словам, законопроект после вступления в силу будет действовать только на те ипотечные договоры, которые заключили после его принятия.

В связи с тем, что такая нужда может возникнуть и у других заемщиков, Аксаков предложил распространить действие закона и на договоры, которые были заключены до его вступления в силу.

Первое чтение по документу и предлагаемым в него поправкам состоится в среду, 20 марта.

Напомним, инициатива предусматривает льготный период на срок до полугода для заемщиков по ипотеке, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Во время ипотечных каникул они могут самостоятельно установить себе размер ежемесячного взноса либо не платить его совсем. Банкам дается пять дней на то, чтобы дать ответ желающему получить отсрочку.

Ипотечные каникулы станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%.