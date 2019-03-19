Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по первому национальному телеканалу в своем обращении к народу объявил о сложении с себя полномочий первого лица государства.

"Я остаюсь председателем Совета Безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны, остаюсь председателем партии "Нур Отан", членом конституционного совета, – сказал Назарбаев в своей речи по телевидению. – Остаюсь с вами как гражданин страны, как человек, который любит свой народ и свою страну".

Он рассказал, что теперь видит свою задачу в том, чтобы подготовить новое поколение руководителей, которое продолжит проводимые в Казахстане преобразования.

В связи со сложением полномочий до новых президентских выборов функции главы государства будет исполнять премьер-министр Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с самого отделения от Советского Союза до настоящего времени. Является официальным носителем титула "Лидер нации" и Народным героем Казахстана. 6 июля 2018 года ему исполнилось 78 лет.

Назарбаев является абсолютным рекордсменом по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. Во главе государства он находится с 22 июня 1989 года (дата назначения на пост первого секретаря ЦК КП Казахстана). Он был одним из немногих ведущих политиков позднесоветской эпохи, кто выступал за сохранение СССР.

В качестве президента Республики Казахстан работал пятый срок. На последних выборах в 2015 году, по официальным данным, набрал 97,75% голосов.