Экс-президент Киргизии Аскар Акаев прокомментировал "Национальной Службе Новостей" отставку Нурсултана Назарбаева. По его словам, это было ожидаемое, но в то же время мудрое решение.

"Полагаю, это было ожидаемое событие. Он в возрасте, – аргументировал Акаев. – Если учесть, что еще с 1985 года он был председателем совета министров Казахстана, то руководил республикой почти 35 лет".

Бывший руководитель Киргизии уверен, что таким образом лидер нации открывает дорогу молодым кадрам.

Назарбаев ушел, обладая авторитетом во всем мире, таким его и запомнят: мудрым руководителем, который стоял у истоков казахской суверенной государственности и плодотворно трудился на благо страны, подытожил Акаев.