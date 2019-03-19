Телеканал НВО дал старт необычному квесту для поклонников сериала "Игра престолов", сообщают "Актуальные новости".

Им предлагают найти и забрать точную железную копию трона из киноэпопеи, правда, при этом не называют координаты места.

"Найдите его среди детей леса. Как далеко вы зайдете в своем квесте?", – спрашивают организаторы.

За местом его расположения можно наблюдать через 3D-камеру, которая показывает как сам трофей, так и окружающий его ландшафт.

Сообщается, что таким образом в общей сложности будут разыграны шесть оригинальных предметов. Их будут выставлять по очереди, когда предыдущие будут найдены. Правда, пока что еще ни одного счастливчика нет.

Напомним, телеканал HBO показал трейлер последнего, восьмого сезона "Игры престолов", премьера которого назначена на 14 апреля.