Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос журналистов, был ли разговор у Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым перед его отставкой с поста президента Казахстана.

Как сообщает ТАСС, лидеры стран вели беседу сегодня днем, однако ее содержание не разглашается.

"Мы не располагаем информацией о содержании этого разговора", – уклончиво ответил Песков, пояснив, что президенты говорили по телефону.

Напомним, Назарбаев ушел в отставку с поста президента, но сохранил за собой несколько ключевых должностей.