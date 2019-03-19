Губернатор Челябинской области Борис Дубровский опубликовал обращение к населению на своем сайте, в котором объявил об отставке. По его словам, это личное решение.

"Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область – замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края, – написал Дубровский. – Сделано многое, но впереди новые цели и задачи".

Владимир Путин принял отставку и уже назначил исполняющего обязанности губернатора. Как сообщает ТАСС, им стал первый замминистра энергетики РФ 46-летний Алексей Текслер.

Он родился в Челябинске, но обучался в Норильске по специальности "Экономика и управление в металлургии". Впоследствии занимал руководящие должности на местных предприятиях (в том числе в "Норильском Никеле") и был главой администрации Норильска.