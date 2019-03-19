Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщает РБК со ссылкой на источники в регионе и Кремле.

Известно, что в понедельник она находилась в Москве. Инсайдеры уточняют, что ее пребывание в столице связано с решением о сложении полномочий. Комментариев Ковтун на эту тему не дает.

"Нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки, — заявила она. — Все остальное я не комментирую".

Отметим, что Марина Ковтун возглавляет регион с 2012 года. В 2014 она уже подавала в отставку, чтобы занять должность исполняющей обязанности губернатора в регионе и принять участие в выборах. В голосовании одержала победу и 8 октября 2014 года вновь стала главой Мурманской области.