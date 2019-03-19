Наибольшее количество городов, чье население превышает миллион человек, отдает предпочтение зарубежному подержанному автопрому, сообщает "Автостат".

Как выяснилось, российский транспорт на вторичном рынке только в двух городах – Волгограде и Самаре – лидирует LADA (2114 "Samara" и 2170 "Priora", соответственно).

Шесть мегаполисов отдали предпочтение модели Ford Focus (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Пермь и Челябинск).

Население Красноярска, Новосибирска и Омска чаще всего выбирают Toyota Corolla, Казани и Нижнего Новгорода – KIA Rio.

В Ростове-на-Дону по спросу на рынке машин с пробегом лидирует Hyundai Accent, в Краснодаре – Opel Astra, а в Уфе – Daewoo Nexia.