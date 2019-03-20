После отставки Нурсултана Назарбаева до выборов обязанности главы государства будет исполнять премьер-министр Касым-Жомарт Токаев.

Он взял на себя эти функции не потому что так решил Назарбаев, а потому что конституция Казахстана предусматривает это в случае, если страна остается без президента.

Тем не менее Назарбаев в своей речи охарактеризовал преемника исключительно положительно.

"Я верю, что Токаев — именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном", — лучшего аванса уходящий с поста президент едва ли мог дать.

При этом он напомнил, что премьер-министр – это его верный соратник с самых первых дней независимости Казахстана.

"Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный, — заверил телезрителей в эфире первого национального канала Назарбаев. — Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием".

При этом, по его словам, Токаев прекрасно знаком с политикой и экономикой государства. В свое время работал главой МИДа и заместителем генсека ООН.