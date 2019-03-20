Среда, 20 Март, 03:31

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 64,32
€ 73
260842
Обь
-12см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

Госдума рассмотрит вопрос усыновления детей ВИЧ-инфицированными

, ИА "Амител"
Предлагается разрешить эту процедуру
Готовится снятие полного запрета на усыновление детей лицами, зараженными ВИЧ или гепатитом С / Фото: pixabay.com

Готовится снятие полного запрета на усыновление детей лицами, зараженными ВИЧ или гепатитом С / Фото: pixabay.com

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий снятие полного запрета на усыновление детей лицами, зараженными ВИЧ или гепатитом С, сообщает РИА Новости.

Авторы поправок предлагают разрешить таким людям усыновлять детей в исключительных случаях, если это в интересах малолетних.

В частности, предлагается дать такую возможность лицам, которые уже проживают с ребенком. Замминистра просвещения Татьяна Синюгина, уточнила, что законопроект направлен на защиту прав детей, которые привыкли к своим близким.

В других обстоятельствах усыновлять детей гражданам с заведомо положительным статусом ВИЧ или гепатита разрешать все еще не планируется.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
03:16
Москва выпала из ТОП-100 самых дорогих городов мира 0
02:56
Путин назвал самый лучший в мире военный самолет 0
01:58
Госдума рассмотрит вопрос усыновления детей ВИЧ-инфицированными 0
00:59
Нурсултан Назарбаев представил своего преемника 0
23:58
Названы самые популярные подержанные авто в городах-миллионниках 0
23:33
Стало известно о второй губернаторской отставке за день 0
23:07
Наталия Орейро: Я чувствую себя почти русской 0
22:47
Губернатор Челябинской области объявил об отставке 0
22:24
Назарбаев говорил с Путиным перед объявлением отставки 0
22:06
Поклонникам "Игры престолов" предлагают найти и забрать трон 0
21:43
Экс-президент Киргизии назвал отставку Назарбаева ожидаемой 0
21:21
Ипотечные каникулы могут распространить на действующие договоры 0
21:07
Президент Казахстана Назарбаев объявил об отставке 2
20:41
Суд вынес решение по иску на Reebok за "феминистскую" рекламу 0
20:23
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат 1
20:11
Ларейкин объяснился перед алтайской "Единой Россией" и заводчанами в Бийске 0
19:46
20 марта военные перекроют трассу в Алтайском крае 0
19:28
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих 1
19:08
Коротко о главном: прибавки к пенсии, паводок и временное отключение воды
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 марта
18:48
В Кремле рассказали, какого президента Украины хотели бы видеть 0
18:27
Два барнаульца душили удавкой, а потом переехали таксиста 0
18:02
Уроженец Камня-на-Оби возглавил 29-ю армию в Забайкалье 0
17:52
Следком: житель Алтая избил односельчанина молотком и хотел отравить его газом 0
17:38
Барнаульский конькобежец стал чемпионом России в спринтерском многоборье 0
17:21
Суд отказался снимать запрет на клип "Иуда" рэпера Хаски 2
17:04
Госдума приняла проект об индексации пенсий с поправкой 3
16:45
Госдума вновь рассмотрит перевод стрелок часов 25
16:29
Бизнес выступил против включения "неналогов" в Налоговый кодекс 0
16:08
Грузовик "Мария-Ра" вылетел с дороги в Барнауле и протаранил рекламный щит 0
16:01
Слушатели Президентской программы познакомились с созданием алтайских напитков 0
15:56
Сотни населенных пунктов под угрозой: Алтай и регионы-соседи готовятся к паводку 0
15:38
Фармацевт из Бийска перевела псевдодиректору почти 17 тысяч рублей 2
15:37
Перешел дорогу, нарушил, в тюрьму? 9
15:22
Опрос: за Зеленского готовы проголосовать треть украинцев 1
15:13
Около 70 тысяч пенсионеров Алтайского края получат прибавку к пенсии с 1 апреля 5
15:07
10 способов сохранить идеальный слух 0
15:01
Умер режиссер Марлен Хуциев 1
14:53
Министр в Горном Алтае лишился должности из-за проблем с ледовой ареной "Атлант" 0
14:39
Алтайское село может получить новую школу вместо здания в критическом состоянии 4
14:26
Житель города-курорта на Алтае угрожал ножом жене и получил условный срок 0
14:18
Названы самые распространенные заболевания у детей 0
14:06
Ученые: сладкие напитки повышают риск ранней смерти 1
13:54
Сводный отряд полиции вернулся на Алтай из полугодовой командировки на Кавказ 0
13:38
Известный алтайский политик Даниил Табаев скончался на 82-м году жизни 0
13:28
Всем выйти из сумрака: о результатах конференции по поддержке предпринимателей 10
13:16
Байо: Myspace потеряла треки пользователей за 12 лет 0
13:04
На Киркорова подали иск о плагиате на 272 млн рублей 7
12:49
Юбилей алтайского УФСИН масштабно отметили в Барнауле песнями и танцами 6
12:35
Сезон открыт: клещи проснулись на Алтае 1
12:32
Образовательная программа АлтГТУ имеет международное признание 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.