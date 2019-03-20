В Госдуму внесен законопроект, предполагающий снятие полного запрета на усыновление детей лицами, зараженными ВИЧ или гепатитом С, сообщает РИА Новости.

Авторы поправок предлагают разрешить таким людям усыновлять детей в исключительных случаях, если это в интересах малолетних.

В частности, предлагается дать такую возможность лицам, которые уже проживают с ребенком. Замминистра просвещения Татьяна Синюгина, уточнила, что законопроект направлен на защиту прав детей, которые привыкли к своим близким.

В других обстоятельствах усыновлять детей гражданам с заведомо положительным статусом ВИЧ или гепатита разрешать все еще не планируется.