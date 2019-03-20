На встрече с победителями конкурса президент России Владимир Путин ответил на вопрос, какой военный самолет он считает самым лучшим в мире, сообщает ТАСС.

Глава государства ответил, что ни одно воздушное судно не способно осуществлять такие маневры, как Су-57.

"Это самый лучший сейчас самолет, в мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию", — заявил Путин.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого. Его создали с применением технологий малозаметности, истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника.