Британский научно-исследовательский центр Economist Intelligence Unit обнародовал рейтинг городов, где на жизнь требуется больше всего денежных средств, сообщает ТАСС.

Единственный российский прошлогодний представитель – Москва – опустился на 16 позиций и выпал из сотни самых дорогих, опустившись на 102 место.

Первую позицию поделили Гонконг, Париж и Сингапур. По соседству с ними по дороговизне проживания, пропитания и прочих расходов оказались Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес.

Наиболее дешевыми из 133 городов признаны Ташкент, Дамаск и Каракас.