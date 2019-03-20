Сегодня СМИ массово сообщали о пожаре на пассажирском самолете в Тегеране.

Как выяснили журналисты Fars News, никакого пожара на самом деле не было.

Проблема возникла, когда у самолета, на борту которого находились 100 пассажиров, не раскрылось заднее шасси.

Пилоты после первой неудачной попытки выпустить сделали еще один заход на посадку, но шасси так и не выдвинулось.

Тогда пилот успешно посадил самолет на "пузо". При этом искры от соприкосновения металла с взлетной полосой окружающие и приняли за пожар.

По информации издания, никто в результате ЧП не пострадал.