После известия об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева казахи массово бросились скупать валюту, сообщает "Интерфакс".

Особый спрос идет на доллары США, курс которых в сравнении с казахстанским тенге стремительно растет.

Так, если к 21:30 по времени Астаны доллар еще можно было купить за 378,5 казахстанских тенге, то всего через полчаса просили уже 385 тенге за доллар.

Напомним, Назарбаев покинул должность президента, но сохранил при этом ряд ключевых должностей. При этом он очень тепло отозвался о своем преемнике.