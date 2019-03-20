Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на фоне заявления Дональда Трампа о готовности принять Бразилию в НАТО дал прогноз дальнейшего развития событий, если вдруг власти страны захотят осуществления такого сценария.
В своем Twitter сенатор выразил уверенность, что европейские союзники США должны быть шокированы такой идеей американского президента.
По его оценке, если все-таки это случится, во-первых, придется поменять вывеску с НАТО (Североатлантический альянс) на НСАТО (Северо- и Южноатлантический альянс).
Но косметические преобразования – это самое легкое из испытаний, что выпадут на долю союзников. А вот справятся ли они с "экспортом демократии" в Латинскую Америку, Пушков не уверен.
"И придется им заняться "экспортом демократии" и в Латинскую Америку, – рассуждал сенатор. – Но по силам ли?"
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"И придётся им заняться "экспортом демократии" и в Лат.Америку, — рассуждал сенатор. — Но по силам ли?"
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Пушков, был экспорт демократии в Южную Корею, Японию, Сингапур -они превратились в азиатских тигров. А еще Германия - Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европы. В 2018 году в рейтинге стран по общему объёму ВВП Германия занимала четвертое место. Экономика России занимает 6-е место среди стран мира по объёму ВВП
Какая численность населения Германии и России?