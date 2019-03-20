В Бийске состоялось торжественное открытие филиала краевого шахматного клуба, сообщает "Бийский рабочий".

В городской спортшколе №2 занимаются шахматами около 100 детей. И если для тренировок они собирались в уголке Дома культуры, то под турниры приспосабливали разные помещения.

Теперь вместе с открытием филиала у местных шахматистов появилась и площадка для баталий. Им выделено здание 150 квадратных метров, где есть два больших зала и 30 игровых столов.

"Это позволит принимать масштабные шахматные соревнования. Но и в другие дни пустовать клуб не будет, играть тут могут шахматисты всех возрастов, – рассказал заведующий клубом Игорь Черемисин. – Для детей он станет подготовительной ступенью. Мы будем обучать ребят азам шахмат, учить играть".

Он выразил уверенность, что это поможет лучше подготовить детей, чтобы передать их тренерам, которые занимаются с ребятами, имеющими более высокий класс.

Первый мини-турнир состоялся уже в день открытия. Все желающие приняли в нем участие. Победителям вручили грамоты и медали.

Следующим соревнованием в филиале станет открытый турнир города. Он стартует 1 апреля.