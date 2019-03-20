Стало известно, о чем разговаривали Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев перед отставкой первого президента Казахстана.

О телефонном разговоре лидеров ранее рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, но не раскрыл его содержания.

Как сообщила пресс-служба президента Казахстана, первые лица государств обсуждали решение Назарбаева сложить свои полномочия.

Они договорились продолжать регулярно контактировать в будущем.

Напомним, Назарбаев подал в отставку с поста президента, но при этом сохранил несколько ключевых должностей. При этом он исключительно положительно отозвался о своем преемнике.