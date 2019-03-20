Жительницу Бийска будут судить по обвинению в убийстве собственной матери, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

На скамье подсудимых окажется 31-летняя горожанка, которая в конце ноября прошлого года распивала алкоголь в компании матери.

"Между женщинами произошла словесная ссора из-за незначительного повода, в ходе которой дочь нанесла несколько ножевых ранений 49-летней потерпевшей. От полученных ранений женщина впоследствии скончалась в больнице", – уточняют в СКР.

Свою вину горожанка признала и в содеянном раскаялась. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.