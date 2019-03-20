Дом №37 на улице Малахова по документам должен быть снесен 7 декабря 2017 года, но в нем до сих пор проживают люди, сообщает "Катунь 24".

Жильцы и рады бы переехать из аварийного жилья, да только некуда. Вот и приходится наблюдать, как стены покрываются плесенью, а фасады рушатся, и бояться, что когда-нибудь большой отвалившийся кусок может убить одного из жителей.

Управляющая компания отказывается делать ремонт – говорят, что нет смысла, так как дом все равно снесут. Но снос оттягивается из-за того, что власти не могут найти средства на приобретение недвижимости для переселения обладателей злополучных квартир.

"К сожалению, бюджет города ограничен, – констатирует зампредседателя комитета по жилищным вопросам городского комитета ЖКХ Светлана Алексеева. – И невозможно уложиться в сроки и расселить дом".

На данный момент жителям разрушающегося дома обещают расселение до 2025 года. Однако они вправе отказаться жить в угрожающем жизни здании и снять себе другое жилье.

При этом 5% суммы им придется взять на себя. Остальное, но не более 12 тысяч рублей в месяц, выплатит администрация.