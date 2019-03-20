Дом №37 на улице Малахова по документам должен быть снесен 7 декабря 2017 года, но в нем до сих пор проживают люди, сообщает "Катунь 24".
Жильцы и рады бы переехать из аварийного жилья, да только некуда. Вот и приходится наблюдать, как стены покрываются плесенью, а фасады рушатся, и бояться, что когда-нибудь большой отвалившийся кусок может убить одного из жителей.
Управляющая компания отказывается делать ремонт – говорят, что нет смысла, так как дом все равно снесут. Но снос оттягивается из-за того, что власти не могут найти средства на приобретение недвижимости для переселения обладателей злополучных квартир.
"К сожалению, бюджет города ограничен, – констатирует зампредседателя комитета по жилищным вопросам городского комитета ЖКХ Светлана Алексеева. – И невозможно уложиться в сроки и расселить дом".
На данный момент жителям разрушающегося дома обещают расселение до 2025 года. Однако они вправе отказаться жить в угрожающем жизни здании и снять себе другое жилье.
При этом 5% суммы им придется взять на себя. Остальное, но не более 12 тысяч рублей в месяц, выплатит администрация.
Комментарии
эт чё за бред !!! где у нас что-то можно снять с нормальным договором за 12 тыс +5% ?!?!?!
Я так понимаю без договора бабосы не дадут, а с договором тот кто сдаёт засветится везде и в налоговой в том числе, а ей наплевать, что ушло на ЖКХ плати процент со всей суммы типа всё доход это.