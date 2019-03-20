Компания Google презентовала новый сервис стриминга видеоигр Stadia, предназначенный для их запуска прямо из браузера без установки, сообщает РБК.

Он будет функционировать на любом устройстве, в котором есть браузер Chrome.

Stadia поддерживает разрешение 4K и технологию HDR. При этом основная вычислительная нагрузка ляжет на data-центр Google.

Каждому пользователю обещают обеспечить производительность 10,7 терафлопс (10,7 трлн операций в секунду), что сопоставимо с суммарной мощностью консолей Sony PlayStation 4 Pro (4,2 терафлопс) и Microsoft Xbox One X (6 терафлопс).

Доступ к играм планируется сделать прямо из YouTube по ссылке из трейлера. Так, для демонстрационного запуска игры Assassin’s Creed Oddyssey потребовалось пять секунд.

Cервис планируют запустить в 2019 году на территории США, Канады, Великобритании и большей части Европы.