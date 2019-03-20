Резкое потепление придет в Алтайский край под конец текущей рабочей недели – в пятницу, 22 марта, местами в регионе воздух прогреется до +12 градусов.

Если в четверг местами по краю дневные температуры еще могут быть ниже нуля, то в последний рабочий день недели будет +2...+7 градусов, в предгорьях до +12 градусов.

При этом в ночные часы будет весьма холодно – местами до -16 градусов.

В регионе будет без осадков, на дорогах гололедица. Ветер будет юго-восточный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 9-14 метров.

Напомним также, что метеорологическая весна наступает тогда, когда среднесуточные температуры переходят через 0 от отрицательных к положительным значениям. В нашем регионе это происходит в конце марта – начале апреля.