Ученые прокомментировали инициативу депутата Госдумы Андрея Барышева ("Единая Россия") вернуть переход на летнее и зимнее время, сообщает ТАСС.

При этом многие эксперты отнеслись к идее негативно, обратив внимание на плохое влияние смены времени пробуждения и отхода ко сну на организм человека.

Так, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что смена графика вследствие перевода стрелок чревата дисхронозом – синдромом, при котором больной не может перестроиться, в результате чего днем хочет спать, а ночью не может уснуть.

Особенно негативно сказывается переход на летнее время, считает ученый. Потеря часа утреннего сна угрожает обострением хронических заболеваний, сбоем гормональных процессов и ожирением, утверждает Гинсбург.

Стоит отметить, что такой точки зрения придерживаются не все ученые. Так, некоторые из них отметили положительное влияние увеличения продолжительности светового дня.