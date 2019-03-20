Ученые прокомментировали инициативу депутата Госдумы Андрея Барышева ("Единая Россия") вернуть переход на летнее и зимнее время, сообщает ТАСС.
При этом многие эксперты отнеслись к идее негативно, обратив внимание на плохое влияние смены времени пробуждения и отхода ко сну на организм человека.
Так, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что смена графика вследствие перевода стрелок чревата дисхронозом – синдромом, при котором больной не может перестроиться, в результате чего днем хочет спать, а ночью не может уснуть.
Особенно негативно сказывается переход на летнее время, считает ученый. Потеря часа утреннего сна угрожает обострением хронических заболеваний, сбоем гормональных процессов и ожирением, утверждает Гинсбург.
Стоит отметить, что такой точки зрения придерживаются не все ученые. Так, некоторые из них отметили положительное влияние увеличения продолжительности светового дня.
Комментарии
инициативу депутата Госдумы Андрея Барышева ("Единая Россия" вернуть переходы на летнее и зимнее время
а как там обстоят дела с партийной дисциплиной в рядах ер
ведь сам председатель данной партии в свое время отменил переходы на летнее и зимнее время ...
Вот как всё здорово и логично в жизни устроено!
Одни постоянно придумывают себе развлечения, другие с этим развлечениями воюют, третьи наблюдают и комментируют, четвёртые показно "страдают"... просто охренеть.
А тем временем труженники села встают летом с первым солнечным лучом, не смотря на часы и не страдая всякими выдуманными синдромами. Ну вот нет у них времени на это.
20.03.2019 10:53
Митенька ржевский
Думаю, труженики села тоже ходят на работу к определенному времени. И никому не понравится, если время опять "уедет" от астрономического часа так на два.
И кстати, что это за неуважение к власти - негативно относиться к инициативам депутатов? Кто этим экспертам дал право? Штраф им, штраф!
тенденция наблюдается хорошая в ер, так глядишь, они и пенсионный возраст вернут))))