"АлтайБаскет" разгромно проиграл в Чебоксарах

"АлтайБаскет" в матче баскетбольной Суперлиги-2 против "Чебоксарских Ястребов" проиграл на выезде со счетом 57:84.

Чувашские баскетболисты оказались сильнее во всех отрезках игры. Решающего преимущества хозяева паркета добились в третьей четверти, которую выиграли со счетом 21:9.

Самым результативным в составе "АлтайБаскета" стал Илья Ашмаров, который набрал 18 очков и сделал 8 подборов.

Барнаульцы по-прежнему находятся на 11-м месте турнирной таблицы. "Чебоксарские Ястребы" – на 7-й строке.