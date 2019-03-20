Сотрудники полиции в Барнауле задержали мужчину, подозреваемого в краже двух бытулок виски из магазина.

К правоохранителям обратился представитель розничной продуктовой сети, который пояснил, что неизвестные лица похитили в одном из магазинов спиртные напитки. Сумма причиненного ущерба, по оценке заявителя, составила более 2500 рублей.

"Предварительно установлено, что мужчина пришел в магазин и воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, а обзор камеры видеонаблюдения перекрывает лоток с продуктами питания, подозреваемый сложил две бутылки виски под куртку и свободно вынес их из магазина. Похищенное имущество он продал неизвестным". — уточняют в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В итоге правоохранители установили, что к краже причастен 35-летний барнаулец. По данному факту возбуждено уголовное дело.