Федеральная служба исполнения наказаний разработала новые нормы, согласно которым сотрудники УИС должны будут проявлять уважение и внимательность к заключенным, сообщает "Ъ".

Работников ФСИН обяжут быть вежливыми и корректными, а в случае нарушения прав осужденных – извиняться.

В случае, если сотрудник не захочет добровольно извиниться перед зэком, его могут заставить это сделать через суд.

Соответствующие поправки планируется внести в Кодекс этики и служебного поведения сотрудников уголовно-исполнительной системы.