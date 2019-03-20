В Международный день счастья (20 марта) аналитический центр Next Era назвал самую счастливую страну и объяснил, почему ее жители счастливее всех в мире, сообщает РИА "Новости".

Как следует из доклада организации, самое счастливое в мире – население Финляндии. При этом в обозримом прошлом страна была одной из самых бедных в Европе.

Но начиная с 1960-х годов, власти государства приняли экспериментальную программу по усилению внимания к своему народу, повышению его комфорта, безопасности и благосостояния, в результате чего сейчас страна одна из лидеров по уровню жизни.

В частности наблюдается высокий ВВП на душу населения, низкие уровни материнской смертности, бедности и преступности.

"Дело не только в том, что государство играет такую активную роль в жизни своих граждан, которая способствует благополучию нации, но и в том, что в итоге финны чувствуют себя в безопасности", – аргументировал исполнительный директор Next Era Юха Яакко.