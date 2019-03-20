Что мешает быть счастливым? Кредиты, тяжелая работа, плохая погода? Взрослые постоянно забывают, что счастье – это просто, и дети напомнили нам об этом.

20 марта отмечается Международный день счастья, который был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 28 июня 2012 года. Это день весеннего равноденствия, как мировое явление, ощущаемое человечеством, обозначающее первый день весны в Северном полушарии, период обновления и новых начал.

Для солдата счастье – это письмо из дома, для влюбленных – свободные места на последнем ряду кинотеатра, для изобретателя – новая идея, для автолюбителя – расход 6 литров на сотню, для пожарного – сильный ливень… Счастье в мелочах.

Барнаульские школьники поделились своими мыслями о таком сложном явлении, как счастье. ИА "Амител" публикует самые яркие мнения экспертов, возраст которых от семи до десяти лет.

А что такое счастье для тебя?