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Ссора из-за школьных обид на Алтае закончилась стрельбой из ружья

, ИА "Амител"
Инцидент произошел в селе Озеро-Куреево
По данному факту возбуждено уголовное дело / Фото: postimees.ee

По данному факту возбуждено уголовное дело / Фото: postimees.ee

Уголовное дело об угрозе убийством возбуждено в Горном Алтае после ссоры между двумя мужчинами на почве школьных обид.

Как сообщили в республиканском МВД, 27-летний житель села Турочак приехал в село Озеро-Куреево к своим знакомым. На одной из улиц он встретил бывшего одноклассника. В итоге воспоминания о детстве переросли в ссору, в ходе которой житель райцентра несколько раз ударил собеседника по лицу.

"Очевидцем конфликта стал 51-летний местный житель, который попытался вступиться за односельчанина. Услышав в свой адрес грубую нецензурную брань, мужчина пришел в ярость и побежал домой. Схватив незарегистрированное гладкоствольное ружье, он выбежал на улицу и произвел выстрел в воздух, высказав при этом в адрес обидчика угрозу убийством. Никто из участников конфликта не стал сообщать о произошедшем в полицию. Немного успокоившись, мужчины разошлись по домам", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

Однако о стрельбе и угрозе убийством стало известно участковому полиции. Открывший огонь мужчина был доставлен в отдел. Относительно оружия он пояснил, что нашел его в лесу весной прошлого года и хранил у себя дома. Ружье изъято и направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.03.2019 12:46
- гость -

Мужики повздорили слегка, а участковый палочку срубил

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