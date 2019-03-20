Ссора из-за школьных обид на Алтае закончилась стрельбой из ружья

Уголовное дело об угрозе убийством возбуждено в Горном Алтае после ссоры между двумя мужчинами на почве школьных обид.

Как сообщили в республиканском МВД, 27-летний житель села Турочак приехал в село Озеро-Куреево к своим знакомым. На одной из улиц он встретил бывшего одноклассника. В итоге воспоминания о детстве переросли в ссору, в ходе которой житель райцентра несколько раз ударил собеседника по лицу.

"Очевидцем конфликта стал 51-летний местный житель, который попытался вступиться за односельчанина. Услышав в свой адрес грубую нецензурную брань, мужчина пришел в ярость и побежал домой. Схватив незарегистрированное гладкоствольное ружье, он выбежал на улицу и произвел выстрел в воздух, высказав при этом в адрес обидчика угрозу убийством. Никто из участников конфликта не стал сообщать о произошедшем в полицию. Немного успокоившись, мужчины разошлись по домам", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

Однако о стрельбе и угрозе убийством стало известно участковому полиции. Открывший огонь мужчина был доставлен в отдел. Относительно оружия он пояснил, что нашел его в лесу весной прошлого года и хранил у себя дома. Ружье изъято и направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело.