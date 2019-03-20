"Единая Россия" и "Молодая гвардия" запустили в Алтайском крае молодежный проект "Ты в политике". Депутаты Барнаульской городской думы стали наставниками для будущих политиков, сообщили в пресс-службе партии.
Проект стартовал 18 марта. На участие было подано 56 заявок.
"В рамках проекта наставники – депутаты Барнаульской городской думы – сформируют состав своих команд из пяти человек на основе презентаций участников. В свою очередь 20 участников будут бороться за статус помощника депутата Барнаульской городской думы", – рассказали в партии.
В число наставников вошли депутаты Барнаульской городской думы седьмого созыва: Дмитрий Абалымов, Ксения Белоусова, Александр Ельников и Евгений Носенко.
Проект включает несколько блоков, каждый из которых направлен на выявление у участников качеств, необходимых для работы в статусе помощника депутата. Организаторы назвали качества, на которые будут обращать внимание: пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность, инициативность, креативность. Этому и будет посвящена работа на площадках.
Команды примут участие в тренингах и семинарах, проведении приема граждан и мероприятиях депутата, а также в работе на избирательном округе наставника. Участники попробуют себя в подготовке пресс-релизов, общении с избирателями и решении проблем избирательного округа наставника, сборе подписей.
Каждому предстоит вести свои видеодневники в социальных сетях. На завершающем мероприятии наставники определят самого креативного помощника, дав оценку видеороликам.
По итогам проекта четыре лучших участника станут помощниками депутатов Барнаульской городской думы.
Комментарии
ты в кормушке
"Единая Россия" и "Молодая гвардия" запустили в Алтайском крае молодежный проект "Ты в политике"
---------
Стоит ли марать свою анкету?
В РФ нет никакой политики. Вы о чём вообще говорите?! У власти
коммунистическаяодна партия и всё!