Количество жертв авиакатастроф в 2018 году в России увеличилось в 2,5 раза, сообщает "Ъ" со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет.

В общей сложности за прошедший год в РФ при крушении воздушных судов погибли 128 человек. Годом ранее при аналогичных обстоятельствах скончались 58 пассажиров и пилотов самолетов.

Негативная тенденция наблюдается и по числу авиапроисшествий. Если в 2017-м их было 39, то в 2018 году – уже 42.

При этом катастрофой все закончилось в этом году в 22 случаях, а в прошлом – в 20-ти.

Аналогичная статистика наблюдается и во всем бывшем постсоветском пространстве.

Также стоит отметить, что в трех из четырех происшествиях в воздухе ключевую роль сыграл человеческий фактор.