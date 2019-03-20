Росстат собирается прекратить ежемесячную публикацию сведений о доходах населения, сообщает РБК. Ее планируется заменить аналогичными по содержанию ежеквартальными документами.

Такое решение объясняется тем, что если рассчитывать уровень доходов ежемесячно, часть данных недостает и их приходится моделировать, от чего страдает точность расчетов.

"Данные иногда вызывают серьезные вопросы, и лучше об этом сейчас говорить открыто", – прокомментировал руководитель ведомства Павел Малков.

Также планируется организовать в интернете обсуждение методики расчета денежных доходов граждан, к которой имеются "некоторые вопросы".