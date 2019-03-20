Преступники были задержаны в августе 2018 года/ Фото: 22.мвд.рф

Участников преступной группы, организовавших незаконную перевозку оптовой партии наркотиков, осудили в Алтайском крае, сообщили в региональном главке МВД.

Каждый из обвиняемых приговорен к четырем годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

"Деятельность преступной группы, организовавшей поставку гашиша в краевую столицу, пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю. Трое участников, мужчины 1975, 1978 и 1985 годов рождения, были задержаны сотрудниками полиции еще в августе 2018 года", — уточняют в полиции.

В автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, обнаружили около 500 граммов марокканского гашиша. Следствие установило, что мужчины осуществляли незаконную перевозку оптовой партии наркотиков, предназначенных для последующей реализации.